أدى اندلاع حريق غابات في جزيرة بانتليريا الإيطالية بالبحر المتوسط، إلى إجلاء العشرات من الأشخاص.

وأفادت تقارير بأن مصمم الأزياء جورجيو أرماني اضطر لمغادرة فيلته الواقعة بالساحل الشرقي من الجزيرة التي تحظى بإقبال كبير بين المشاهير. وأضافت التقارير أنه وضيوفه فروا في يخته في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

وقال مسؤولون اليوم الخميس إن مروحتين إطفاء والعديد من وحدات الإطفاء مازالت تكافح ألسنة اللهب في الجزيرة الواقعة بين تونس وصقلية.

وشب الحريق في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، وتصاعدت ألسنة نيران هائلة وسط ظلام ودخان كثيف، بحسب المقاطع المصورة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

دفعت السلطات بقوات طوارئ إضافية إلى الجزيرة السياحية باستخدام مروحية عسكرية وسفينة.

وقالت إدارة الإطفاء اليوم الخميس، إنه لا يبدو أن هناك أي خسائر بشرية.

وبدأ مكتب الادعاء العام في التحقيق في الحريق ولم يتم بعد استبعاد أن يكون الحريق اندلع بشكل عمدي أو نتيجة الإهمال.