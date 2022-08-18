تعرض المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب فريق برشلونة الإسباني، لعملية سرقة عقب نهاية مران فريقه الكتالوني مساء اليوم الخميس.

ويستعد فريق برشلونة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز، لمواجهة نظيره ريال سوسيداد يوم الأحد القادم، على ملعب أنويتا، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ووفقًا لـ قناة «TV3» الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي تعرض لعملية سرقة، عندما توقف لأخذ الصور مع ثلاث من مشجعين النادي الكتالوني، عقب نهاية مران اليوم الخميس.

وأضافت القناة الإسبانية أن ظهر شخص رابع وسرق ساعة المهاجم البولندي، والتي تبلغ قيمتها 70 ألف يورو، وحاول ليفاندوفسكي إستعادتها بنفسه، ولكن سرعان ما اختفى السارق.

وأوضحت قناة «TV3» أن الشرطة الإسبانية نجحت في إلقاء القبض على السارق بعد دقائق قليلة، وتمكنت من إعادة الساعة إلى النجم البولندي.

وأتمت القناة الإسبانية أن الشخص الذي سرق الساعة الخاصة بـ نجم برشلونة، قام بدفنها في حديقة منزل قريبة من ملعب كامب نو، ولكنه اعترف على المكان عندما قُبضوا عليه من قبل الشرطة.