الحكومة اليابانية بصدد تمديد برنامج المساعدة المالية للاجئين الأوكرانيين لمدة 6 أشهر

تستعد الحكومة اليابانية لتمديد برنامجها الخاص بتقديم المساعدات المالية للاجئين الأوكرانيين في اليابان لمدة 180 يومًا، خاصة لمن ليس لديهم عائلة أو أصدقاء أو ضامنين في البلاد.

وذكرت مصادر حكومية -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، شريطة عدم ذكر هويتهم- أن استمرار برنامج الدعم النقدي، والمقرر أن يُكمل الستة أشهر الأولى له في أواخر سبتمبر المقبل، أصبح الآن قيد المراجعة، خاصة وأن الأشخاص الذين فروا من أوكرانيا بسبب العمليات العسكرية الروسية، قد يمكثون في اليابان لفترة أطول.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع صدور قرار حكومي رسمي حول هذا الملف في أوائل الشهر المقبل، من خلال "وكالة خدمات الهجرة" المختصة بتفعيل برنامج المساعدات للاجئين الأوكرانيين، والتي حصلت على ميزانية تقدر بحوالي 1.9 مليار ين (أي حوالي 14 مليون دولار) لدعم معيشة هؤلاء الأشخاص.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في السابق إن اليابان ستقبل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الأوكرانيين اعتبارًا من 2 مارس، حتى من ليس لديهم ضامنين في اليابان، متعهدًا بأنهم سيحصلون على الدعم المالي الكافي من الحكومة المركزية لتغطية النفقات اليومية.

وحتى يوم أمس الأول، قبلت اليابان 1736 أوكرانيًا تم إجلاؤهم، وفقًا لوكالة خدمات الهجرة. فيما تُظهر البيانات الحالية حتى يوم الأحد الماضي أن 152 شخصًا قدموا إلى اليابان بدون داعمين، وبالتالي فهم مؤهلون للحصول على المساعدة المالية.