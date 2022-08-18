أوكرانيا تحذر من عملية روسية محتملة في محطة زابوروجيا النووية

حذر جهاز الاستخبارات الحربية الأوكراني من عملية روسية محتملة في محطة زابوروجيا للطاقة النووية غدا الجمعة؛ بعدما تم إبلاغ العاملين هناك بالبقاء في منازلهم.

وذكر جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الدفاع في بيان على فيسبوك أن المحتلين الروس للمحطة أعلنوا فجأة أن غدا الجمعة يوم إجازة في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وأضاف أن طاقم التشغيل فقط سوف يظل في الموقع، بينما سوف يتم منع أي شخص آخر من الدخول.

وتابع البيان أن هناك مخاوف من أن القوات الروسية تصعد الموقف وتعتزم شن هجوم إرهابي عقب قصفهم للمحطة النووية. ولم يتم تقديم أي تفاصيل ولم تعلق روسيا بعد على البيان.

ويعكس تحذير كييف تحذيرا من موسكو اليوم الخميس. وقالت روسيا أن الجانب الأوكراني يعتزم القيام بعمل استفزازي في المحطة النووية غدا الجمعة.

وناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش اليوم الخميس، في مدينة لفيف الأوكرانية الموقف المتوتر في الموقع وما حوله.