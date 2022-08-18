 أوكرانيا تحذر من عملية روسية محتملة في محطة زابوروجيا النووية - بوابة الشروق
الخميس 18 أغسطس 2022 8:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟
النتـائـج تصويت

أوكرانيا تحذر من عملية روسية محتملة في محطة زابوروجيا النووية

كييف (د ب أ)
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 8:45 م | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 8:45 م

حذر جهاز الاستخبارات الحربية الأوكراني من عملية روسية محتملة في محطة زابوروجيا للطاقة النووية غدا الجمعة؛ بعدما تم إبلاغ العاملين هناك بالبقاء في منازلهم.

وذكر جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الدفاع في بيان على فيسبوك أن المحتلين الروس للمحطة أعلنوا فجأة أن غدا الجمعة يوم إجازة في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وأضاف أن طاقم التشغيل فقط سوف يظل في الموقع، بينما سوف يتم منع أي شخص آخر من الدخول.

وتابع البيان أن هناك مخاوف من أن القوات الروسية تصعد الموقف وتعتزم شن هجوم إرهابي عقب قصفهم للمحطة النووية. ولم يتم تقديم أي تفاصيل ولم تعلق روسيا بعد على البيان.

ويعكس تحذير كييف تحذيرا من موسكو اليوم الخميس. وقالت روسيا أن الجانب الأوكراني يعتزم القيام بعمل استفزازي في المحطة النووية غدا الجمعة.

وناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش اليوم الخميس، في مدينة لفيف الأوكرانية الموقف المتوتر في الموقع وما حوله.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك