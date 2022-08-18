تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين وشخص لاتهامهم بالنصب الإلكتروني على المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، بلاغا من 3 أشخاص -مقيمين ببورسعيد- بتضررهم من سيدة لقيامها وآخرين بالنصب عليهم من خلال الترويج لتطبيقين احتياليين عبر مواقع التواصل الاجتماعى واستقطاب وجذب العديد من المواطنين للاشتراك فيهما وإيهامهم بإمكانية استثمار مُدخراتهم بهما لتحقيق أرباح مالية من خلال القيام ببعض المهام المتمثلة فى الترويج لبعض المنتجات المعروضة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى؛ مما دفع المجنى عليهم للاشتراك ودفع مبالغ مالية متفاوتة بغرض تحقيق منفعة مادية، إلا أنهم فوجئوا عقب الإشتراك بغلق التطبيقين المُشار إليهما وتعرضهم لواقعة نصب إلكترونى.



بإجراء التحريات باستخدام التقنيات الحديثة، تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تحديد مرتكبى الواقعة، سيدتين وشخص، مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة- الإسكندرية- السويس".



بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهدافهم وضبطهم وعُثر بحوزتهم على (هواتف محمولة) وبفحصها فنياً تبين وجود دلائل على ارتكابهم الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بما أسفرت عنه التحريات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.