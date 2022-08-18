البرلمان العربي يؤكد أهمية تضافر الجهود لمواجهة الأزمات الإنسانية في الدول العربية

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أهمية تضافر الجهود العربية لمواجهة الأزمات الإنسانية التي تعاني منها بعض شعوب الدول العربية جراء الصراعات والنزاعات وأيضا على صعيد الأزمات العالمية الحالية، باعتبارها جزءا مهما في صميم استراتيجية العمل الإنساني للدول العربية المبني على المبادئ، وضمان حصول الجميع على المساعدة والحماية وتأثيره على تعزيز التنمية المستدامة.

ودعا العسومي -في بيان اليوم الخميس بمناسبة اليوم الدولي للعمل الإنساني- إلى تشريعات واضحة ومحددة لضمان حقوق الأطراف المعنية بالعمل الإنساني التطوعي في مواجهة الأزمات.

وثمن العسومي، الجهود العربية المبذولة من جانب قادة وزعماء ورؤساء الدول العربية لدعم وتعزيز العمل الإنساني والتطوعي في إطار مواصلة نهج التضامن والتشاركية بما يشكل صمام أمان لمواجهة الأزمات الإنسانية التي يواجهها العالم العربي في ضوء التحديات الصعبة وتداعياتها، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للعمل الإنساني.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تقديره وامتنانه العميق لكل العاملين في المجال الإنساني الذين يبذلون جهدهم بلا كللٍ لمد يد العون للآخرين والصمود في مواجهة الأزمات لاسيما في ظل ما شهده العالم مؤخرا من أزمة "كورونا" وتداعياتها.