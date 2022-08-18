الهولندية بول على بعد خطوة واحدة من إنجاز تاريخي

عادت النجمة الهولندية فيمكي بول إلى المضمار بعد أقل من 12 ساعة من تتويجها بذهبية سباق 400 متر عدو للسيدات، وتأهلت إلى نهائي 400 متر حواجز الذي يقام غدا الجمعة ضمن بطولة أوروبا للرياضات المتعددة (ميونخ 2022).

وأصبحت بول على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز غير مسبوق يتمثل في الجمعة بين ذهبية سباق 400 متر للسيدات وسباق 400 متر حواجز.

وسجلت بول 73ر53 ثانية اليوم الخميس في الدور قبل النهائي من سباق 400 متر حواجز، الذي تحمل الرقم القياسي الأوروبي له بزمن 03ر52 ثانية وهو الزمن الذي حققته لدى فوزها بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو العام الماضي.

وسجلت العداءة الهولندية أفضل زمن في الموسم الحالي في 27ر52 ثانية ، وقد حققته مرتين، من بينها مرة خلال بطولة العالم لألعاب القوى الشهر الماضي حينما فازت بالميدالية الفضية للسباق.

ولم تحاول أي سيدة من قبل الجمع بين ذهبيتي 400 متر و400 متر حواجز، لكن في فئة الرجال حاول النرويجي كارستين وارهولم تحقيق هذا الإنجاز في 2018 حيث فاز بسباق الحواجز، لكنه حل في المركز الأخير في سباق 400 متر عدو.

ويحمل وارهولم الرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر حواجز وتوج بالميدالية الذهبية الأولمبية للسباق.

وتصدر وارهولم منافسات الدور قبل النهائي لسباق 400 متر حواجز بتسجيله 38ر48 ثانية ضمن مساعيه للتتويج بالميدالية الذهبية الثانية في السباق ، بعد أن حل سابعا خلال السباق ذاته في بطولة العالم ، حيث جاءت مشاركته بعد تعافيه من الإصابة.

وصعد السويدي ارماند موندو دوبلانتيس إلى نهائي منافسات القفز بالزانة بتسجيله 65ر5 أمتار.

وانتهت آمال البلجيكية نافيساتو تيام في تحقيق رقم قياسي أوروبي بمنافسات السباعي بعد تسجيلها 08ر6 أمتار في الوثب الطويل بفارق كبير عن أفضل رقم لها هذا الموسم والبالغ 63ر6 أمتار وأفضل رقم شخصي في مسيرتها والبالغ 86ر6 أمتار.