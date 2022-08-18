ليتوانيا تبحث بناء مفاعلات نووية باستطاعات محدودة

أعلنت نائبة وزير الطاقة الليتواني إنجا زيلين أن بلادها تبحث إمكانية بناء مفاعلات نووية باستطاعات محدودة في البلاد بحلول عام 2030.

وقالت زيلين - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ - إن أحد الخيارات يتمثل في التحقق من عدد المفاعلات النووية ذات السعة الصغيرة اللازمة لقطاع الطاقة في نظامنا، فهي مرنة، ويمكنها توفير استقرار السوق.

وأضافت أن بحث إمكانية إطلاق مفاعلات نووية ناتجة عن وصول أسعار الكهرباء لمستويات قياسية، وقد تظهر مثل هذه المفاعلات منخفضة الطاقة في البلاد بحلول عام 2030.

ومن جانبه، وصف وزير الطاقة في ليتوانيا داينيوس كريفيس في وقت سابق قرار وقف بناء محطة فيساغين النووية في البلاد منذ حوالي عشر سنوات بالمريب.