تعرف على تشكيل قطاع البراعم لنادي المنيا في موسم 2022-2023

أعلن مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر، تشكيل قطاع البراعم للموسم الجديد، والذي يتولى قيادته كابتن عبدربه شقراني، ومن المقرر أن يقود فريق 2009 هذا الموسم، كابتن محمد عبدالغني مديرا فنيا، كابتن محمد حسن مدرب عام.

كما يقود فريق 2010 كابتن كمال رشدي مديرا فنيا، كابتن عمرو فرغلي مدرب عام، بينما يتولى قيادة فريق 2011 كابتن سمير فاضل مديرا فنيا، كابتن أسامة عبدالحكيم مدربا عاما، ويقود فريق 2012 كابتن أحمد ابو بكر عبدالعزيز مديرا فنيا، كما يضم الجهاز الفني، لفريق 2013 كابتن إسماعيل مصطفي مدير فني، كابتن محمد عمر مدرب عام.

ويتولي تدريب حراسة المرمى لقطاع البراعم كل من كابتن محمد يسري، وكابتن عمرو أبو الغيط، وأخصائي علاج طبيعي القطاع دكتور شعبان أحمد، وإداري القطاع كابتن أحمد يونس محمود، كما يشرف على قطاع البراعم من قبل مجلس الإدارة كل من شادي عادل وهاني صدقي.