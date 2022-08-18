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مصر
هل يجوز الإنفاق من الزكاة لتوفير أكياس الدم للمحتاجين من مرضى الفشل الكلوي؟ الإفتاء تجيب
البريد يطلق طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 75 عاما على تدشين العلاقات بين مصر والهند
الأزهر الشريف يعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات
الزراعة تعلن تجديد الاعتماد الدولي لمعامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس
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وزير مالية جنوب أفريقيا يصر على مواصلة مهامه برغم شكوى ضده بالتحرش
المغرب يُرحب بقرار بيرو سحب اعترافه بالجمهورية الصحراوية
القوات الجوية الروسية تقصف كيرش في القرم وأنباء عن انفجارات
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صدمة جديدة لـ الدون.. بيلد: دورتموند يرفض ضم رونالدو
الإعلان عن حكام مباريات الجمعة في الدوري الممتاز
ويستهام الإنجليزي يهزم فيبورج الدنماركي بثلاثية في دوري المؤتمر الأوروبي
رأي
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محمد علاء: مسلسل الثمانية غيّر مفهوم الأكشن في مصر وانتظروا الجزء الثاني
غدا.. فرقة تلاتة اخوات على مسرح الزمالك.. ومدير الفرقة: مفاجآت عديدة للجمهور
25 أغسطس.. مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يعلن تفاصيل دورته 29
الحجار يفتتح حفله في محكى القلعة بأغنية «متمنعوش الصادقين».. وتفاعل الجمهور مع «العروسة»
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فيديو.. الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي من الدواجن.. وكرتونة البيض بـ50 جنيها
البنك المركزي ينفي استقالة جمال نجم نائب المحافظ
فيديو.. أسعار المانجو بالإسماعيلية: 35 جنيها للعويسي و8 للزبدية
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وجد ابنته في أحضان عشيقها.. أب يقتل شابا بسكين في المنوفية
مقتل شاب بطلق خرطوش بالشرقية
تحرير طفلة مختطفة بأسيوط ومقتل أحد المتهمين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة
ضبط متهمين بخطف طفلة مقابل ألف جنيه بالمنيا
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فيديو.. سامي عبد العزيز: لا يصح خروج رجل دين غير مؤهل على الشاشة
فيديو.. وزير التعليم: عملية التطوير مستمرة وهذه رسالتي لطلاب الثانوية العامة