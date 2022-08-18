محمد علاء: مسلسل الثمانية غيّر مفهوم الأكشن في مصر وانتظروا الجزء الثاني

غدا.. فرقة تلاتة اخوات على مسرح الزمالك.. ومدير الفرقة: مفاجآت عديدة للجمهور