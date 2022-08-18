فوكس برلين يريد أن يصبح أول نادي صديقا للبيئة في كرة اليد

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ذكر فريق فوكس برلين، إنه يريد تحسين استدامته من أجل أن يصبح أول نادي لكرة اليد صديقا للبيئة في العالم.

وقال مدير النادي بوب هانينج في مؤتمر صحفي اليوم الخميس قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الألماني :" لم أكن مهتما بهذا منذ خمسين عاما".

وأضاف :"ولكن من المهم أن نبدأ في تولي هذه المهمة. ونريد أن نمنحها دفعة".

وسيشارك فريق بوتسدام، المنافس بالدرجة الثانية وشريك فريق فوكس، في هذا المشروع.

وقام فريق فوكس بتعيين كريستوفر جانس عضوا شرفيا بالنادي للاستدامة والتطوير وسيبدأ نشر بيانات المناخ الخاصة بالنادي للجميع.

في المستقبل، سيتم تحويل اسطول النقل الخاص بالفريق إلى سيارات كهربائية، كما سيتم السفر بشكل ملائم للمناخ، وسيتم تفادي المخلفات غير الضرورية.

وستقام أيضا معسكرات التدريب بالقرب من مقر النادي قدر الإمكان.