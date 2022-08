كوكا على مقاعد بدلاء أولمبياكوس في مواجهة أبولون القبرصي بالدوري الأوروبي

أعلن الإسباني كارلوس كوربيران المدير الفني لفريق أولمبياكوس اليوناني، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة أبولون ليماسول القبرصي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الأوروبي.

ويستضيف فريق أبولون ليماسول نظيره أولمبياكوس على ملعب تسيريو مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور الفاصل المؤهل إلى مجموعات الدوري الأوروبي.

وقرر المدرب الإسباني كوربيران عدم الدفع بـ أحمد حسن كوكا مهاجم منتخبنا الوطني، في التشكيل الأساسي لفريقه أولمبياكوس في مواجهة أبولون ليماسول، وفضل الإبقاء عليه احتياطيًا في بداية المباراة.

فيما سيقود هجوم فريق أولمبياكوس في مواجهة أبولون مساء اليوم الخميس، النجم المغربي يوسف العربي.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Απόλλωνα Λεμεσού από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against @APOLLONOFFICIAL is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #APOLOLY #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/CJZZxQzBOF