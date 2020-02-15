 كوكا على مقاعد بدلاء أولمبياكوس في مواجهة أبولون القبرصي بالدوري الأوروبي - بوابة الشروق
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كوكا على مقاعد بدلاء أولمبياكوس في مواجهة أبولون القبرصي بالدوري الأوروبي

محمد عاطف
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 6:59 م | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 7:00 م

أعلن الإسباني كارلوس كوربيران المدير الفني لفريق أولمبياكوس اليوناني، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة أبولون ليماسول القبرصي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الأوروبي.

ويستضيف فريق أبولون ليماسول نظيره أولمبياكوس على ملعب تسيريو مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور الفاصل المؤهل إلى مجموعات الدوري الأوروبي.

وقرر المدرب الإسباني كوربيران عدم الدفع بـ أحمد حسن كوكا مهاجم منتخبنا الوطني، في التشكيل الأساسي لفريقه أولمبياكوس في مواجهة أبولون ليماسول، وفضل الإبقاء عليه احتياطيًا في بداية المباراة.

فيما سيقود هجوم فريق أولمبياكوس في مواجهة أبولون مساء اليوم الخميس، النجم المغربي يوسف العربي.

 


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