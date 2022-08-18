صندوق النقد الدولي: لا تأثير على الاقتصاد السعودي جراء حرب في أوكرانيا

قال مدير بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماطي، إن الحرب الروسية الأوكرانية لم يكن لها تأثير يٌذكر على الاقتصاد السعودي، نظرا لأن الروابط التجارية صغيرة، كما أن واردات القمح والحبوب من تلك المنطقة قليلة.



وأضاف أمين ماطي -في مقابلة خاصة مع قناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس- أن التأثير غير المباشر للحرب في أوكرانيا هو أسعار النفط المرتفعة التي تؤثر إيجابا في دعم اقتصاد السعودية وفائض الميزانية والاحتياطيات.



وأشار إلى أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد السعودي هي مخاطر الاقتصاد العالمي كمزيد من الارتفاع في أسعار السلع الغذائية، إلى جانب المخاطر الخارجية على الاقتصاد العالمي، إن كان من ناحية الصين أو الدول الأخرى الأكثر تقدما ما يهدد بخفض الطلب، وبالتالي تراجع الطلب على النفط وتأثر أسعاره.



وأوضح أن توصيات الصندوق للسعودية هي المحافظة على قوة الدفع في الإصلاحات بغض النظر عن التطورات في أسعار النفط، لأنه من المهم الاستمرار في الانضباط المالي، لضمان استدامة الاستقرار المالي بمعزل عما يحدث لسعر النفط.



وأشار إلى أن تقرير الصندوق يوصي -أيضا- بتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية، وهناك الكثير منها التي تمت من خلال رؤية 2030 من إصلاحات سوق العمل إلى مناخ الأعمال إلى الرقمنة وغيرها، وهذه ضرورية لإطلاق العنان في تطوير القطاع الخاص.