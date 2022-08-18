أنت وعيلتك مهرجان بالنوبة للتوعية بالتغيرات المناخية بمحافظة أسوان

نظمت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان بالتعاون مع حزب مصر الحديثة مهرجان "أنت وعيلتك" والذي يستهدف توعية المرأة بقرية توشكى بمركز نصر النوبة بالتغيرات المناخية، وأهم الآثار السلبية للتغيرات المناخية على حياة المرأة في النوبة الجديدة وكيفية التكيف مع التغيرات المناخية .

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعي للبيئة بالمحافظة ومنسق المنصة المحلية للتغيرات المناخية، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن الفعاليات المنفذة تضمنت ندوات توعية حول سبل التخفيف من الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية سواء الأضرار على الإنتاج الزراعي أو الصحة العامة، بالإضافة إلقاء الضوء على أهم المشروعات الصغيرة المولدة للدخل التي يمكن للمرأة في توشكى الجديدة القيام بها لمعاونة أسرتها اقتصاديا ومنها المشغولات اليدوية التي تتميز بها المجتمعات النوبية.