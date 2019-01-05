معامل تنسيق جامعة جنوب الوادي تستقبل طلاب المرحلة الثانية

بدأت معامل التنسيق الإلكتروني بمقر جامعة جنوب الوادي بقنا وفرع الجامعة بالغردقة في استقبال طلاب المرحلة الثانية بالثانوية العامة لتسجيل الرغبات وذلك اعتبارا من اليوم وحتى الاثنين القادم.



وأكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة -في بيان اليوم الخميس- جاهزية معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة وتوفير الدعم الفني للطلاب من خلال مهندسي مركز المعلومات لمساعدة الطلاب في تسجيل الرغبات بطريقة صحيحة.



من جانبه، أكد الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن تسجيل الرغبات في معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة يتم في إطار من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد حرصا على سلامة الطلاب والعاملين حيث تم تخصيص معملي حاسب آلي مجهزين بعدد 38 جهازا بمقر الجامعة بقنا.



فيما أشار المهندس علي فكري مدير مركز المعلومات بالجامعة، إلى أنه تم تخصيص معمل حاسب آلي بكلية التربية بالغردقة مجهز بعدد 20 جهازا لاستقبال طلاب المرحلة الثانية من مختلف الشعب.