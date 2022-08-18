 زعيم المعارضة بالسنغال يؤكد طموحه لخوض انتخابات الرئاسة عام 2024 - بوابة الشروق
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زعيم المعارضة بالسنغال يؤكد طموحه لخوض انتخابات الرئاسة عام 2024

داكار (د ب أ)
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 10:18 م | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 10:18 م

أعاد عثمان سونكو زعيم المعارضة الرئيسي في السنغال تأكيد طموحاته الرئاسية بعد أشهر من تعرضه للإقامة الجبرية واستبعاده من الانتخابات التشريعية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الخميس.

ونقلت بلومبرج عن سونكو، المنتمي إلى ائتلاف المعارضة الرئيسي، قوله للصحفيين اليوم الخميس، في مدينة ولوف، "لا يوجد أحد في وضع أفضل مني للفوز في انتخابات 2024".

وقال سونكو في العاصمة داكار "أنا آخر رجل بقي" من بين المنافسين الرئيسيين للرئيس ماكي سال في 2019. والآن سأكون جزءا من حكومته.

وحل مفتش الضرائب السابق (48 عاما) ثالثا بنسبة 16٪ فقط من الأصوات في عام 2019.

وفاز سال بإعادة انتخابه بنسبة 58٪، وأصبح أقرب منافسيه، إدريسا سيك، الذي حصل على 21٪ من الأصوات، الآن جزءا من حكومته.

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