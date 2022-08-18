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تونس تعلن دعمها لعمليات إطفاء الحرائق بالجزائر

د ب أ
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 5:31 م | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 5:31 م

أعلنت تونس اليوم الخميس، تضامنها مع الجزائر في مواجهة موجة الحرائق التي تسببت في وفاة وإصابة العشرات منذ أمس الأربعاء.

 

وقدمت رئاسة الجمهورية التونسية التعازي للجزائر إثر مكالمة جمعت الرئيس قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفق بيان صدر عن الرئاسة.

 

وجاء في البيان  تأكيد رئيس الجمهورية "على أن تونس تتقاسم مع الجزائر نفس الوضع، وتتقاسم معها أيضا عمليات الإطفاء بتوجيه ما لديها من إمكانيات للوقوف إلى جانب الشعب الجزائري الشقيق كما كانت دائما وأبدا".

 

وأعلنت السلطات الجزائرية في آخر حصيلة عن وفاة 37 شخصا جراء الحرائق، معظمهم سقطوا شرق البلاد في ولايتي الطارف وسوق أهراس على الحدود مع تونس.


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