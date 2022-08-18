الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 126 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 126 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 44 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 45 مليار دولار ، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 37 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين يوم الثلاثاء المقبل، والسندات الخمسية يوم الأربعاء المقبل، ونتيجة الاكتتاب في السندات أجل سبع سنوات، يوم الخميس المقبل.

باعت الوزارة الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 45 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 46 مليار دولار.

واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 38 مليار دولار، وجاء الطلب على السندات ذات العامين في حدود المتوسط، والطلب على السندات الخمسية فوق المتوسط وعلى السندات السباعية أعلى كثيرا من المتوسط.