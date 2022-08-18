رئيس الوزراء الفلسطيني: سنواصل الدفاع عن مؤسساتنا الحقوقية والأهلية ودعمها بكل الطرق

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، دعم الحكومة، للمؤسسات الحقوقية والأهلية التي أغلقها الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أنها مركب رئيسي في النسيج الوطني الفلسطيني.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس- أن الحكومة ستواصل دعم هذه المؤسسات وستجند لها الأموال، وستواصل مخاطبة دول العالم الذي لم يستجب للادعاء الإسرائيلي حين هاجمها المرة السابقة، في الوقت الذي أكدت فيه 9 دول أوروبية أنه لا يوجد إثبات يدينها كما تزعم إسرائيل.

وأشار إلى أن هذه المؤسسات مسجلة لدى دولة فلسطين، وبالتالي هي مؤسسات قانونية تعمل ضمن إطار القانون، لذلك ستستأنف العمل رغم إغلاقها من قبل الاحتلال.

وأكد أشتية أن "مؤسساتنا الوطنية والبلديات عمرها أقدم من الاحتلال، فهو الطارئ علينا، لذلك سنخاطب الدول لضمان استمرار دعمها لهذه المؤسسات".