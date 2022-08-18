تراجع عدد مرضي كورونا بالمستشفيات الأمريكية إلى 37 ألفا و319

ذكرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، اليوم الخميس، أن عدد الأسرة بالمستشفيات التي يشغلها مرضى إصابتهم إيجابية بكوفيد-19 بلغ في المجمل 37 ألفا و319 سريرا أمس الأربعاء، مقارنة بـ41 ألفا و344 سريرا في اليوم السابق عليه.

وتراجع معدل نقل مرض كوفيد للعلاج بالمستشفيات إلى 5ر5% من 9ر5%.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العدد يشمل مرضى دخلوا المستشفيات بدون أعراض كوفيد.

ويتأثر معدل دخول المرضي المستشفيات بعدد الأسرة المتوفر لها أطقم من العاملين، وهو ما يمكن أن يتغير بشكل كبير بحسب اليوم في الأسبوع.

وسجلت ولاية نورث كارولينا النسبةالمئوية الأكبر من الأسرة التي يشغها مرضى جاءت نتيجة اختبارهم للكشف عن الإصابة كوفيد-19 إيجابية، إذ بلغت 2ر9%، تليها ولاية جورجيا بنسبة 4ر8%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا العدد الأكبر من الأسرة التي يشغلها مرضى جاءت نتيجة اختبارهم للكشف عن الإصابة بكوفيد إيجابية، بلغ 4102 سرير، تليها فلوريدا بعدد 3820 سريرا.