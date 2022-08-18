الإمارات: جي 42 تطلق صندوقا استثماريا للتكنولوجيا بقيمة 10 مليارات دولار

أعلنت مجموعة "جي 42"، الشركة القابضة المتخصصة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن إطلاق صندوق استثماري توسعي لتعزيز النمو التكنولوجي على مستوى العالم، بقيمة 10 مليارات دولار، وذلك بالشراكة مع صندوق أبوظبي للنمو.



ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس، يركز الصندوق الاستثماري، الذي من المقرر أن يكون تحت إدارة شركة تابعة لمجموعة "جي 42"، على تسريع وتيرة الابتكار العالمي من خلال الاستثمار في مجموعة من الشركات في مراحلها المتقدمة، والتي تتميز بتقنيات مبتكرة وتمتلك أُسس أعمال قوية وراسخة.



ويعمل الصندوق الاستثماري التوسعي من "جي 42" كمستثمر في الأسهم الخاصة ضمن هذه الشركات مع تخصيص حصة كبيرة من الاستثمار للمناطق التي تشهد نمواً كبيراً.



وإلى جانب الدعم الاستثماري، ستستفيد المجموعة من أصولها التشغيلية ومنظومتها من الشركات العاملة لتعزيز القيمة المقدمة للشركات التي ستتضمنها محفظة استثمارات الصندوق.



ويضع الصندوق ضمن أولوياته الاستثمارية مختلف التقنيات التي تسهم في بناء وتطوير مستقبل الاقتصاد العالمي في السنوات القادمة، مثل تقنيات الحوسبة والاتصالات، والتنقل الذكي، والتكنولوجيا الصديقة للبيئة ومصادر الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والمواد الجديدة، والعوالم الافتراضية، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة.



وقال بينج شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي 42" ورئيس لجنة الاستثمار في صندوق "جي 42" الاستثماري التوسعي الجديد "إننا متحمسون للغاية بشراكتنا مع صندوق أبوظبي للنمو للمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للابتكار والتطوّر"، مشيرا إلى أنهم يتطلعون للتواصل والعمل مع رواد الأعمال المتميزين الذين يمتلكون نفس الطموح نحو النمو المستمر.



من جانبه، قال خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق أبوظبي للنمو وعضو لجنة الاستثمار في صندوق جي 42 الاستثماري التوسعي الجديد: "تمثل مجموعة جي 42 شريكاً استثمارياً يتميز بمعرفة عميقة بالتقنيات الناشئة والمتطلبات التشغيلية للنمو العالمي وتعزيز القيمة".



وأضاف " يعد صندوق جي 42 الخيار الأنسب لاستراتيجيتنا الاستثمارية، حيث يوفر الدعم لفريق الابتكار والإدارة ضمن الشركات ذات التنظيم الجيد".