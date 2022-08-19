 بعد تهديد بوجود قنبلة بمستشفى.. الشرطة الألمانية لم تعثر على شيء - بوابة الشروق
الجمعة 19 أغسطس 2022 12:32 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟
النتـائـج تصويت

بعد تهديد بوجود قنبلة بمستشفى.. الشرطة الألمانية لم تعثر على شيء

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
بريمرهافن (ألمانيا) (د ب أ)
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 10:53 م | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 10:53 م
أعلنت متحدثة باسم الشرطة الألمانية في مدينة بريمرهافن مساء اليوم الخميس، عدم العثور على قنبلة في مستشفى المدينة الواقعة شمالي ألمانيا، بعد تهديد عبر الهاتف بوجود قنبلة بالمستشفى.

وقالت المتحدثة إن أعمال التفتيش انتهت إلى عدم وجود قنبلة.

كانت قوات الإطفاء وخدمة الإنقاذ نقلت عدد من المرضى في وقت سابق من ستة أقسام بالمستشفى إلى مكان آمن في مستشفى آخر.

وذكرت المتحدثة أن من المحتمل إعادة هؤلاء المرضى غدا الجمعة.

وحسب الشواهد الأولية، كان المستشفى تلقى بعد ظهر اليوم تهديدا عبر الهاتف أعلن فيه المتصل عن وجود قنبلة، ورفضت الشرطة إعطاء معلومات دقيقة عن محتوى المحادثة الهاتفية وعن المتصل، وباشرت الشرطة التحقيق في الواقعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك