أعلنت متحدثة باسم الشرطة الألمانية في مدينة بريمرهافن مساء اليوم الخميس، عدم العثور على قنبلة في مستشفى المدينة الواقعة شمالي ألمانيا، بعد تهديد عبر الهاتف بوجود قنبلة بالمستشفى.



وقالت المتحدثة إن أعمال التفتيش انتهت إلى عدم وجود قنبلة.



كانت قوات الإطفاء وخدمة الإنقاذ نقلت عدد من المرضى في وقت سابق من ستة أقسام بالمستشفى إلى مكان آمن في مستشفى آخر.



وذكرت المتحدثة أن من المحتمل إعادة هؤلاء المرضى غدا الجمعة.



وحسب الشواهد الأولية، كان المستشفى تلقى بعد ظهر اليوم تهديدا عبر الهاتف أعلن فيه المتصل عن وجود قنبلة، ورفضت الشرطة إعطاء معلومات دقيقة عن محتوى المحادثة الهاتفية وعن المتصل، وباشرت الشرطة التحقيق في الواقعة.