تقرير: رئيس وزراء النرويج يتعهد بخفض الإنفاق على النفط في الميزانية

ذكر رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، في مقابلة مع صحيفة في.جي. النرويجية، أن البلاد بحاجة إلى خفض مقدار ما تنفقه من أموال النفط والغاز لتقليل الضغط على البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة.

وأضاف ستوره، في المقابلة التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء "يجب أن نبذل أقصى ما في وسعنا لحماية الشعب من ارتفاع معدلات الفائدة أكثر مما يفترضه البنك المركزي".

وأضاف رئيس الوزراء أن الوضع الحالي يستدعي إبقاء الإنفاق من صندوق الثروة البالغة قيمته 1.3 تريليون دولار "أقل بكثير" من 3% سنويا.

والغرض مما يطلق عليها القاعدة المالية هو تقييد حجم الأموال التي يمكن استخدامها من الصندوق لتغطية نفقات الميزانية وتحديد سقف عند 3% مع الوقت.