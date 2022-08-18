رئيس شعبة الأدوية: المريض المصري اتعود يدخل الصيدلية وهو طبيب نفسه

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر رائدة في صناعة الدواء منذ ثلاثينات القرن الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر شاشة "ten"، مساء الأربعاء، أن مصر حاليا تشهد اهتماما غير مسبوق لتطوير صناعة الدواء.

وتابع: "المريض المصري اتعود دايما إنه بيدخل الصيدلية وهو طبيب نفسه .. لما بيحس إنه تعبان بيروح الصيدلية ياخد مُسكن بناء على تجربة واحد صاحبه لمجرد إنه اتحسن ومش عارف إن فيه فروقات بشرية الأطباء بيحددوها بمساعدة الصيادلة".

وأشار إلى أن ثقافة للمواطن المصري بأنه يستطيع الحصول على الدواء من وجهة نظره، لافتا إلى أن البعض عندما يجد سعر الكشف مرتفعا يستستهل الأمر ويعتمد على التوجه للصيدلي.