سلطات زابوروجيه تدعو جوتيريش لزيارة المنطقة

دعا عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه فلاديمير روجوف، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش لزيارة المنطقة للتحقق شخصيا من عدم رغبة سكانها في البقاء جزءا من أوكرانيا.

وقال روجوف -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس-: "سنكون سعداء لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة، ونحن جاهزون لإظهار كيف تسعى منطقتنا لإحلال حياة سلمية، وكيف يبذل مقاتلو النظام الأوكراني قصارى جهدهم لمنع ذلك.. يمكن لجوتيريش التحقق شخصيا من عدم رغبة السكان المحليين في البقاء جزءا من أوكرانيا، ومحاولتهم للعودة إلى وطنهم التاريخي، أي إلى روسيا"، مضيفا أن جوتيريش في إطار زيارته إلى أوكرانيا قد يزور محطة زابوروجيه الذرية التي تتعرض بشكل منظم للقصف من جانب الجيش الأوكراني.

ومن المتوقع أن يشارك جوتيريش اليوم الخميس، في إطار زيارته إلى أوكرانيا، في لقاء ثلاثي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بمدينة لفوف (بغرب أوكرانيا)، وسيزور غدا الجمعة سيزور جوتيريش مدينة أوديسا (على البحر الأسود).