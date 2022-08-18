زعيم تيار الحكمة بالعراق عمار الحكيم في السعودية بعد مؤتمر القوى السياسية في بغداد

وصل زعيم تيار الحكمة بالعراق عمار الحكيم إلى السعودية صباح اليوم الخميس، بعد ساعات من حضوره مؤتمرا للقوى السياسية العراقية ناقش الأزمة التي تشهدها بلاده حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي استقبل الحكيم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

وحضر الحكيم صباح الأربعاء مؤتمرا للقوى السياسية العراقية للنقاش بشأن الأزمة التي يشهدها العراق حاليا، لكن لم يعلن بعد ما إذا كانت هذه الزيارة مرتبطة بالنقاشات السياسية حول أزمة تشكيل الحكومة في العراق.

ويعيش العراق حالة انسداد سياسي بعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في أكتوبر الماضي ، فلا يزال مسار العملية السياسية معقدا، في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة.