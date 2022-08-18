القصف الروسي لأوكرانيا يودي بحياة 13 شخصا خلال ساعات الليل

أفادت السلطات الأوكرانية اليوم الخميس بأن القصف الروسي على مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا الليلة الماضية أودى بحياة 11 شخصا على الأقل، فضلا عن إصابة 35 آخرين.

وأكد حاكم خاركيف أوليه سينيهوبوف، عبر تيليجرام، أن جميع القتلى من المدنيين.

كما أعلنت السلطات أن صواريخ روسية استهدفت مدينة كراسنوهراد، جنوب خاركيف، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين. ولا يتنسى التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل.

وسجلت الأمم المتحدة رسميا أن 5500 مدني لقوا حتفهم جراء الحرب، إلا أنها تتوقع أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير.