 لافروف يلتقي المقداد في موسكو الأسبوع المقبل لبحث الأوضاع في سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لافروف يلتقي المقداد في موسكو الأسبوع المقبل لبحث الأوضاع في سوريا

موسكو - أ ش أ
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 2:44 م | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 2:44 م

يبحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأسبوع المقبل، مع نظيره السوري فيصل المقداد بموسكو، الأوضاع في سوريا وما حولها والقضايا الدولية والإقليمية.

وقال نائب مدير قسم المعلومات والصحافة بالخارجية الروسية، إيفان نيتشايف -للصحفيين اليوم الخميس- "في الثالث والعشرين من أغسطس الحالي، ستجري في موسكو جلسة مباحثات بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد".

وأضاف: "من المتوقع أن يجري تبادل مفصل للآراء حول القضايا الدولية والإقليمية على جدول الأعمال"، مشيرا إلى أن الوزيرين سيوليان خلال المباحثات اهتماماً خاصاً بالتسوية السورية وعمل اللجنة الدستورية السورية والوضع حول سوريا.


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