العشري: حققنا إنجازاً كبيرًا مع الجيش والطريقة الدفاعية سر التألق

أكد طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش، أن فريقه حقق إنجازا كبيرا في الموسم الجاري بالمنافسة على المربع الذهبي بعدما كان بعيدا عن المركز الخامس بـ20 نقطة .

وأوضح العشري أن الطريقة الدفاعية سر تألق الفريق وجمع النقاط منذ توليه المسئولية، وتحدث العشري عن رحيل محمد بسام حارس مرمى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وقال العشري: «رحيل محمد بسام عن الفريق، أمر غير مطروح، الحارس مستمر معنا في الموسم القادم، نسعى للمنافسة على المراكز المتقدمة».

وتابع: «هناك هجمة شرسة من بعض الأندية للتعاقد مع لاعبي الطلائع، نمتلك لاعبين مميزين، أرفض التفريط في أي لاعب، هدفنا البناء للموسم المقبل» .

وأضاف: «هدفنا المنافسة على المربع الذهبي، رحيل بعض اللاعبين سيجعل الأمر صعبا بالنسبة لي، لأن طلائع الجيش يستحق التواجد في مكانة مميزة، سيكون من الصعب بالنسبة لي، الاستمرار في مهمتي، حال رحيل العناصر الأساسية، إدارة النادي تتفهم هذا الأمر جيدا، ولذلك اتفقنا على عدم التفريط في لاعبي الفريق» .

وقال العشري «طلائع الجيش سيشارك في البطولة العربية للأندية الموسم المقبل»،وزاد «لا أعلم شيئا عن موقف مصطفى فتحي لاعب التعاون، من الانضمام لطلائع الجيش، الأمر يرجع لإدارة الفريق» .



وأتم «يجب أن يحصل المدرب على قيمة عقده بالكامل حال إقالته، ومراعاة ذلك من جانب الاتحاد المصري في القرارات التي صدرت في اجتماعه الأخير».