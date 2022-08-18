وزير الطاقة اللبناني: البنك الدولي أكد التزامه بتمويل مشروع الطاقة بالبلاد

قال وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، إن البنك الدولي أكد التزامه التام بتمويل مشروع الطاقة في البلاد والسير فيه بالخطوات التنفيذية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.

جاء ذلك عقب لقائه اليوم الخميس ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوفر كاريه وعضوية المدير التنفيذي في البنك حسن ميرزا، وممثلة البنك في لبنان منى قوزي؛ لبحث مشروعات البنك في لبنان.

وأضاف فياض أنه شرح - خلال اللقاء - مدى أهمية ملف الطاقة في لبنان، مشيرا إلى أن التعاون مع البنك الدولي بدأ منذ فترة طويلة، موضحا أن الاهتمام بدا في المرحلة الأولى واضحًا جدًا، ولكن لبنان شعر منذ نحو 3 أشهر بعدم اهتمام البنك الدولي في التعاطي مع هذا الملف.

وأوضح أنه طلب من الوفد اليوم إعادة التأكيد على مدى اهتمامهم والتزامهم بهذا الملف، مشيرا إلى أن الوفد أكد التزام البنك بهذا المشروع والسير بالخطوات التنفيذية فيه.

وأشار إلى أنه ناقش مفاوضات التمويل، مطالبا بسرعة الدخول في مرحلة المفاوضات حول العقد، مؤكدا أنه عرض على أعضاء الوفد ما تقوم به الوزارة بخصوص زيادة تعرفة الكهرباء فور التزويد بالتغذية الإضافية والإجراءات لإنشاء الهيئة الناظمة بمساعدة الهيئات الناظمة للبحر الأبيض المتوسط، والتي يشترط البنك الدولي إنشائها لدخول مشروع تمويل استيراد الطاقة حيز التنفيذ.