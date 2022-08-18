السعودية وأوزبكستان توقعان 14 اتفاقية لدعم الاستثمارات المشتركة

وقع وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ونائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان جمشيد خوجايف، اليوم الخميس، على 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الشركات السعودية والأوزبكية بمدينة جدة في عدد من المجالات الاستثمارية.

وتغطي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقّعة -حسبما أفادت قناة السعودية الإخبارية- مجموعة من القطاعات، بما في ذلك خدمات النقل الجوي والزراعة والطاقة والتقنية.

وتهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والدفع بالشراكة بين القطاع الخاص السعودي والأوزبكي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيزها في عددٍ من القطاعات المستهدفة وتوسيع الشراكة الإستراتيجية، وتنمية العلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتبادل البيانات في الفرص الاستثمارية المتاحة، وربط فرص الاستثمارات النوعية.

تأتي توقيع تلك الاتفاقيات على هامش زيارة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائييف إلى السعودية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.