قال عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر لا ينتظر اللاعبون المغادرون من الزمالك للتعاقد معهم، مشيرًا أن القلعة الحمراء لا يقف على أي لاعب مهما كان اسمه.

وأضاف القيعي في تصريحات لقناة ناديه: «بعض مسؤولي الأندية يطالبون بالاستقرار مثل الأهلي، ولكن من الشخص الذي يمنح الاستقرار؟، الدور الأساسي لمسؤولي الأندية هو الحفاظ على استقرار وهدوء ناديه وليس النظر للأندية الأخرى».

وتابع: «هذا المسؤول يطالب بمنحه أموال وشعبية مثل الأهلي لكي ينجح، ولكن أقول له لما كل الناس تعطيك هذه الأشياء، يبقى ما هو دورك داخل النادي.. وماذا تفعل؟».

وواصل القيعي: «الزمالك والكباري؟.. كباري إيه اللي اتعملت فيكو، تعالوا خدوا كل اللاعبين في الأهلي كباري، واللاعب الذي يرضي بالرحيل عن الأهلي عن طريق الكوبري لن نزعل عليه، والأهلي لا يقف على أي لاعب مهما كان اسمه».

وأردف: «جمهور الزمالك مازال يفتخر بالتعاقد مع حسين ياسر المحمدي ودومينيك دا سيلفا بعد رحيلهما عن الأهلي، وقولت قبل رحيل دومينيك لـ هادي خشبة خلي بالك ده متفق مع الزمالك، قالي إيه المشكلة إنه يروح طالما عايز كده».

وأكمل: «إذا ظل ناديك يعمل كرد فعل لنجومية لاعب مش هيطور أبدا، المفروض يفضل يسعى للتقدم للإمام باستمرار، وكل ما يجيلك نجم تبقى عايز الأفضل، والنجم يتطور معاك أكثر».

وأتم: «الدولة تريد من الأندية أن تعمل وتجتهد وتنجح بمفردها، الدولة لا تريد من الأندية أن تلقي عليها بمشاكلها وتنتظر منها حلها، أو تمنحها الاستثناءات».