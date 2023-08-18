أكد أحمد مرتضى منصور، القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك أن إدارة الأبيض لم يصلها حتى الآن أي عرض رسمي لأحمد سيد زيزو، لاعب الفريق.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لقناة العربية: "الشباب السعودي لم يقدم أي عرض رسمي مالي لكنه اهتمام باللاعب لذا لا أستطيع مناقشة أي شيء".

وأضاف: "لم يقدم إلينا أي عرض لأقول طلباتنا المادية لكن بشكل عام نحن نتمسك بوجود زيزو ونحن نبني فريقا لينافس على البطولات لـ3 أو 4 سنوات مقبلة".

وأتم أحمد مرتضى منصور تصريحاته قائلًا: "لم يُطرح الأمر على مجلس الإدارة الخطاب، كان فقط مجرد إبداء اهتمام بضم اللاعب لكن ردنا بأننا غير مهتمين ببيعه".

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول قد نشر قبل يومين خطابًا من الشباب السعودي، أبدى خلاله الأخير رغبته في ضم أحمد سيد زيزو، مُشيرًا إلى أن الأبيض يرفض بيع عقد اللاعب.