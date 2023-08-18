وضعت روسيا 54 مواطنًا بريطانيًا على قائمة المنع من دخول أراضيها.



وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان على موقعها الرسمي، نقلته اليوم الجمعة، وكالة سبوتنيك: "ردًا على السلوك العدواني المناهض لروسيا من قبل لندن، يتم في إطاره تطبيق آلية العقوبات أحادية الجانب ضد مواطني بلدنا والعاملين الاقتصاديين المحليين، تم اتخاذ قرار بتوسيع نطاق قائمة منع الدخول لروسيا".



ووفقا للبيان، ضمت قائمة الممنوعين من دخول الأراضي الروسية ممثلين عن المؤسسة السياسية ووكالات السلطة التنفيذية والمجمع القانوني والمهني والهيئة الصحفية البريطانية (إجمالي 54 شخصًا).



وعلى وجه الخصوص، تشمل القائمة وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية لوسي فريزر، التي تضغط من أجل عزل الرياضة الدولية عن روسيا، وأنابيل جولدي، نائبة وزير الدفاع في بريطانيا.



وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، البريطاني كريم خان، المتورط في إصدار مذكرة توقيف بحق القيادة الروسية، مشمول بالقائمة".