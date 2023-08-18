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إشبيلية يودع بونو برسالة امتنان

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 18 أغسطس 2023 - 12:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 أغسطس 2023 - 12:07 ص

وجه نادي إشبيلية الإسباني رسالة شكر إلى حارسه المغربي الدولي ياسين بونو، والذي أتم إجراءات انتقاله إلى نادي الهلال السعودي.

الهلال الذي تعاقد مؤخرا مع البرازيلي نيمار ليدعم كتيبة الزعيم، أعلن مساء الخميس أيضا عن ضم بونو الذي كان هدفاً تعاقدياً لأندية أوروبية كبرى بينها ريال مدريد.

وكتب حساب إشبيلية على "تويتر": "لقد كنت دائما مثالاً يُحتذى به داخل وخارج الملعب يا ياسين.. شكراً لك وحظ سعيد في المستقبل".

يذكر أن الحارس صاحب الـ 32 عاماً كان له دوراً هاماً في تأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي النسخة الماضية من بطولة كأس العالم "قطر 2022" من خلال تصديات مميزة.

 


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