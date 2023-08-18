تقرير رقابي: تحقيق بنك كريدي سويس بشأن الحسابات المصرفية للنازيين أغفل بعض السجلات

كشف تقرير رقابي أن التحقيقات الداخلية التي أجراها البنك السويسري كريدي سويس بشأن المزاعم التي تتعلق بإخفاء بعض الحسابات المصرفية للنازيين في أعقاب الحرب العالمية الثانية لم تكشف عن جميع السجلات المتاحة، بما في ذلك بعض السجلات التي قد تظهر وجود المزيد من هذه الأرصدة.

وأوردت وكالة بلومبرج للأنباء مقتطفات منقحة من التقرير الرقابي المستقل حول التحقيقات التي أجراها كريدي كويس، وجاء فيها أن البنك السويسري لم يسجل بعض الحسابات الخاصة بعدد من العملاء التي يعود تاريخها إلى ما قبل عام 1950 أو أنه كان بحاجة إلى موارد كبيرة للعثور على هذه السجلات، مما يثير احتمال العثور على مزيد من الحسابات التي ترتبط بالنازيين.

ونقلت بلومبرج عن متحدث باسم كريدي سويس قوله إن التحقيق الذي قام به البنك "لم يكن شاملا فحسب، بل كان دقيقا وقويا أيضا".

وصدر هذا التقرير في أعقاب قيام لجنة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي بتحقيق في وقت سابق هذا العام بعد مزاعم أن كريدي سويس يعرقل التحقيقات بشأن المساعدات التي كان يقدمها للنازيين.

ونقلت بلومبرج عن تشاك جراسلي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، وعضو لجنة الميزانية في المجلس قوله إن"التقرير الرقابي يكشف الستار عن عقود من عدم العمل وسوء التصرف من جانب كريدي سويس، ويثير المخاوف بشأن سلامة إجراءات البنك بخصوص التحقيق الداخلي"

وأضاف جراسلي في بيان: "سوف نستمر في الضغط من أجل إجراء تحقيق كامل في كريدي سويس حتى يتم الرد على جميع الأسئلة التي تتعلق بتلك الحسابات الخاصة بالنازيين".