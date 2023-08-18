أعلن شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح الوزارة باب التقدم أمام 400 معلم وإداري على مستوى 12 محافظة؛ للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وذلك خلال الفترة من 17/8/2023 حتى 3/9/2023، عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وأشار خلال مداخلة لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر شاشة«DMC» مساء الخميس، إلى نجاح مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تغيير الصورة الذهنية المجتمعية اتجاه التعليم الفني خلال الآونة الأخيرة، وذلك في ظل الشراكة الناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص.

ولفت إلى بلوغ أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية 52 مدرسة على نطاق 14 محافظة، مشيرا إلى استهداف الوزارة الوصول إلى 200 مدرسة خلال الفترة المقبلة استنادا إلى النجاحات الكبرى التي تحققت مؤخرا، وتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل.

ونوه إلى تدريس مدارس التكنولوجيا التطبيقية المناهج الدراسية بأسلوب عملي تحت إشراف الوزارة وشركات القطاع الخاص؛ بهدف تنمية القدرات التنافسية بسوق العمل، لافتا إلى طلب العديد من الأسواق الأوربية خريجي المدارس المصرية.

وعلي صعيد آخر، أشار إلى توجيه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم؛ بتوفير مواد تعليمية وتدريبية في صيغة كتيبات «PDF» علي موقع الوزارة، موضحا أن الكتيبات سوف تحتوي على أنشطة تدريبية ومواد تعليمية تتضمن شرحا تفصيليا أكثر عمق للمناهج والكتب الدراسية لمختلف الصفوف الدراسية؛ من أجل تحقيق أعلى درجات التحصيل الدراسي.

كما نوه إلى توجيه الوزير بتعظيم دور مجموعات الدعم المدرسي وتكثيف تواجدها بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال توفير القاعات المجهزة واستقدام معلمين متميزين؛ بهدف مساعدة طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية على تحسين القدرات الدراسية، مشيرا إلى حرص الوزارة على تقديم الخدمة بأسعار منخفضة.