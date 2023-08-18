رئيس الإصلاح والتنمية: الحوار الوطني حدث لم تشهده مصر طوال تاريخها الحديث

توجه الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ على الاستجابة السريعة بالموافقة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وذلك عقب التوجيه المباشر بعرضها على الجهات المختصة؛ لبحث السبل التنفيذية والتشريعية لتطبيقها في إطار صلاحيات الرئيس الدستورية.

وأثنى خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر شاشة«DMC» مساء الخميس، على جهود مجلس أمناء الحوار الوطني المبذولة منذ انطلاق جلسات الحوار الوطني، قائلا: «المخرجات تعبر عن مجهود كبير بذل من أجل توطين فكرة الحوار والتوافق، أصبح لدينا مدرسة ومنهجية جديدة في التنمية السياسية بجلوس جميع الأحزاب والنقابات على طاولة واحدة من الحوار».

وأضاف أن الحوار الوطني استطاع أن يكشف عن توافق العديد من القوى السياسية حول الكثير من القضايا المطروحة، إلى جانب تبني حلول وتناول رؤى أكثر واقعية لمواجهة المشاكل التي يمر بها الوطن، معقبا: «مخرجات الحوار تمس الشارع المصري بشكل كبير للغاية»، متوقعا أن تشهد الساحة السياسية المصرية بعد الحوار الوطني تغيرا كليا نحو الأفضل.

وأكد أن الحوار الوطني يعد إحدى أهم المحطات السياسية في تاريخ الدولة المصرية، وأبرز مكتسبات الجمهورية الجديدة وثورة الثلاثين من يونيو، معقبا: «لم يمر على مصر في العهد الحديث للدولة حوار بهذا العمق، وبحضور جميع أطياف العمل السياسي والمتخصصين، كنا في السابق دائما ما نخرج مختلفين بعد كل حوار أكثر من توافقنا، فضلا عن الشقاق والخلاف».