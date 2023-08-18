أنشيلوتي: على أندية الدوري السعودي اتباع قواعد اللعب المالي النظيف

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني أن أندية الدوري السعودي تصرف الكثير من الأموال لتحسين أنفسها، مُشيرًا إلى أن لديها الحق في ذلك، طالما كان في حدود قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "في الدوري السعودي ينفقون الكثير من المال لتحسين الدوري، ولديهم الحق في القيام بالأمر طالما هو في حدود قواعد اللعب النظيف".

وأضاف المدرب الإيطالي: "إن اتبعوا القواعد فهذا يعني أنهم يحققون شروط اللعب المالي النظيف".

وعن غياب فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، قال أنشيلوتي: "إنه واحد من الأفضل، إن لم يكن الأفضل في الوقت الحالي".

وتابع: "يعتقد جميع مشجعي ريال مدريد أن هذا أكثر من كافٍ بالنسبة له. لا تحتاج إلى البحث عن شيء آخر لتكون أكثر تحفيزًا. إنه متحمس للغاية".

وأتم أنشيلوتي تصريحاته قائلًا: "الكل يعرف ما ساهم به فينيسيوس جونيور لريال مدريد في السنوات الثلاث الماضية. لقد كان اللاعب الذي أحدث الفارق. وغيابه عن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل فهو أمر ليس بهذه الأهمية".