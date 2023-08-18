 خفر السواحل اليوناني ينقذ 90 مهاجرا قبالة جزيرة أمورجوس في بحر إيجه - بوابة الشروق
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خفر السواحل اليوناني ينقذ 90 مهاجرا قبالة جزيرة أمورجوس في بحر إيجه

أثينا (د ب أ)
نشر في: الجمعة 18 أغسطس 2023 - 11:22 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 أغسطس 2023 - 11:22 ص

أنقذ خفر السواحل اليونانيون 90 مهاجرا، من قارب، تم رصده، فجر اليوم، على بعد عشرة أميال بحرية، جنوب شرق جزيرة "أمورجوس"، في مجموعة جزر "كيكلادس"، في بحر إيجه".

واتصل راكب على المركب الشراعي برقم الطوارئ 112، ليبلغ بأن القارب يعاني من مشكلات، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الجمعة.

وتوجه اثنان من خفر السواحل وسفينتان خاصتان إلى الموقع، حيث كانت تهب رياح قوية.

وتم نقل ركاب المركب الشراعي، من قبل خفر السواحل، إلى جزيرة "ليروس"، حيث يتم إيواؤهم مؤقتا في مركز استقبال وتحديد الهوية.

يشارإلى أن اليونان هى البوابة بالنسبة للمهاجرين لدخول أوروبا بحثا عن ظروف معيشة أفضل .


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