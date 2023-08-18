هيومان رايتس ووتش تحث أستراليا على إعطاء أولوية للتأشيرات الإنسانية للمواطنين الأفغان

دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية استراليا إلى إعطاء أولوية إلى التأشيرات الإنسانية.



وألقت المنظمة ، في بيان أصدرته، الضوء على الدور الحاسم لتعزيز القدرة على التكيف والابتكار في برامج إعادة توطين اللاجئين لإنقاذ حياة الأفراد الأكثر ضعفا بشكل فعال.



ووسط تصاعد أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في أفغانستان، أكدت المنظمة على الحاجة الملحة للحكومة لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وإعطاء أولوية إلى النظر في التأشيرات الإنسانية للأفراد، الذين يحاجون بشدة إلى الفرار من الوضع، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.



وكانت الحكومة الاتحادية الاسترالية قد أعلنت قبل أيام زيادة التأشيرات الإنسانية من 17 ألفا و875 إلى 20 ألف لاجئي.



ويصادف هذا الأسبوع الذكرى الثانية لعودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان. وقبل بضعة أيام فقط، أعلنت الحكومة الاتحادية الاسترالية زيادة في تأشيراتها الإنسانية، حيث رفعت الرقم من 17 ألفا و875 إلى 20 ألف للاجئين.



يذكر أن أفغانستان تعاني من أزمة إنسانية شديدة في العامين الماضيين، حيث يواجه ثلثا سكانها المجاعة وأكثر من ثلاثة ملايين طفل يواجهون سوء تغذية حاد. كما أن البلاد لديها أيضا أحد أعلى معدل الوفيات بين الرضع في العالم.