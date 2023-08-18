حملة لإحياء أشجار النخيل المعمرة بمدينة دهب تحت شعار تراثنا في نخلنا

شنت الوحدة المحلية بمدينة دهب بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، حملة لإحياء أشجار النخيل المعمرة تحت شعار "تراثنا في نخلنا"، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بهدف العناية بهذه الأشجار التي تعد ضمن التراث السيناوي على أرض المدينة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بشان حماية البيئة.

وقال اللواء عبدالرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة دهب، إن الحملة تستهدف حماية أشجار النخيل المعمرة من التلف، مؤكدًا أن المدينة تضم عددًا كبيرًا من أشجار النخيل التي تجاوز عمرها مئات السنين، لذا تعد من التراث والثقافة المحلية الخاصة بحياة ‬البدو لكونها تحكي ‬القصص‭ ‬والحكايات‭ ‬التي تعبر عن حياة بدو المنطقة.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن الحملة تستهدف تقليم الأشجار ورشها، ونقل "الفسائل" لزراعتها في أماكن أخرى؛ ما يعطي شكل جمالي وحضاري للمدينة، إضافة إلى الحفاظ على هذه الأنواع العتيقة من أشجار النخيل، ونقل مخلفات أعمال التقليم إلى مقلب القمامة العمومي بالمدينة، مع تقديم كل الرعاية والخدمات الزراعية لهذه الأشجار، والتأكد من سلامة الأشجار، والعمل على رعايتها ‬خلال مختلف‭ ‬مراحل‭ ‬النمو.

وأكد أنه شارك في الحملة العديد من المتطوعين من أبناء المدينة والأجانب، مشيرًا إلى أن الحملة انطلقت من منطقة اللاجونا، وجرى تنظيف المنطقة بالكامل وتقليم النخيل وغسله، ورشه بالمبيدات والمغذيات، وتكسيه الجذور وتغطيتها، مضيفًا أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من العناية بكل تجمعات النخيل بجميع قطاعات المدينة والأودية التابعة لها.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يقوم مجموعة العمل من المتطوعين وإدارة البيئة بالوحدة بالعمل بمنطقة المهبط، بداية من الساعة الخامسة والنصف صباحًا وحتى العاشرة صباحًا يوميًا، مشيرًا إلى أن الدعوة مفتوحة لجميع أبناء المدينة للمشاركة في حماية البيئة.