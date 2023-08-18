قال المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، إن مصر لم تُستدرج لأي حرب خلال السنوات العشر الماضية.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «المصري أفندي» الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة «المحور»، مساء الجمعة، أن الخبرات التي تشكلت لدى الدولة المصرية، على مدار الفترات الماضية أنقذتها من الاستدراج لجبهات المواجهات في مناطق حدودية.



وأشار إلى استفادة الرئيس السيسي، من مميزات وسلبيات كل من الرئيسين الراحلين جمال عبدالناصر وأنور السادات، معقبا: «مفيش حد معندوش سلبيات».



وذكر أنّ الرئيس السيسي عندما حدد سرت - الجفرة كخط أحمر في ليبيا، كانت مصر على وشك أن تحارب بالفعل، موضحا أنّه كانت هناك استعدادات عسكرية برا وبحرا وجوا تأهبا لأي سيناريو يتضمن مواجهة عسكرية.



ونوه بأن أي تحركات في منطقة الهلال النفطي في ذلك الوقت كانت تمثل تهديدا مباشرا على أمن الدولة المصرية، وهو ما دعاها للتحرك للمحافظة على أمنها القومي.