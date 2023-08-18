واشنطن بوست تكشف كواليس إحباط بولندا مخطط روسي لاستهدف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن بولندا تمكنت من إحباط مخطط روسي لتجنيد عملاء عبر الإنترنت من أجل استهداف الأسلحة التي يتم توريدها إلى أوكرانيا عبر الحدود البولندية.



واستعرضت الصحيفة تفاصيل المحاولات الروسية، قائلة إن البداية كانت بظهور قوائم غريبة خاصة بوظائف عبر الإنترنت، ذات بسيطة (نشر منشورات أو تعليق لافتات في المساحات العامة) وأجرها هزيل. لكن رغم ذلك بالنسبة لمجموعة من اللاجئين من شرق أوكرانيا، كان الوعد بالحصول على مال سريع جيداً جداً بشكل لا يمكن إضاعته.



وقال مسئولون بولنديون إن المنشورات المستخدمة لاجتذاب الأشخاص وتجنيدهم كانت مبعثرة بين عروض العمل، ونصائح الإسكان، والاحتيال عبر الإنترنت التي تنتشر عبر قنوات "تليجرام" التي تتردد عليها مجموعات اللاجئين في بولندا.



وأوضح محقق بوكالة الأمن الداخلي البولندية أن هؤلاء الأشخاص تلقوا وعودا برواتب تتراوح ما بين بضع دولارات مقابل رسم رسائل تشبه اللوحات الجدارية (الجرافيتي) إلى 12 دولاراً مقابل تعليق منشور.



وأفاد مسئولون بولنديون أخرون بأن الأشخاص الذين تم تجنيدهم كانوا يتلقون أجورهم بالعملات المشفرة والتحويلات الإلكترونية لحسابات بنكية لا يمكن تعقبها، لافتين إلى أن روسيا على ما يبدو استهدفت بالتجنيد أشخاصا معظمهم في العشرينات من العمر، بل أن أحدهم كان عمره 16 عاماً فقط.



وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه سرعان ما أدرك الأشخاص أن هناك حيلة؛ إذ انطوت الوظائف على توزيع دعاية مؤيدة لروسيا بالنيابة عن صاحب عمل مجهول. وبالنسبة لأولئك المستعدين لإتمام التكليفات على أية حال، اتخذ العمل منعطفاً أكثر خطورة.



وأوضحت "واشنطن بوست" أنه في غضون أسابيع جرى تكليف الأشخاص الذين تم تجنيدهم باستطلاع الموانئ البحرية البولندية، ووضع كاميرات على طول السكك الحديدية، وإخفاء أجهزة تعقب في الشحنات العسكرية، بحسب ما قاله محققون بولنديون.



وفي مارس الماضي، جاءت أوامر جديدة مفاجئة بعرقلة القطارات التي تحمل أسلحة متجهة إلى أوكرانيا.



وقال مسئولون أمنيون بولنديون وغربيون إن هدف روسيا كان عرقلة خط مرور الأسلحة الأسلحة عبر بولندا والذي يستأثر بأكثر من 80% من المعدات العسكرية التي يتم توريدها إلى أوكرانيا، وهو تدفق هائل غير مسار الحرب.



وبحسب محقق يشارك في القضية مع وكالة الأمن الداخلي البولندية، جرى تكليف الأشخاص الذين تم تجنيدهم بشن هجمات حرائق متعمدة وعملية اغتيال.



وأكد المحقق، الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته أنه "تم القضاء على هذا التهديد، لكن يظل التهديد الأوسع نطاقا هو نشاط أجهزة التجسس الروسية في بولندا، حيث ستحاول تلافي الأخطاء التي ارتكبتها".



وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن المخطط في بولندا يعكس نموذج الاستعانة بمصادر خارجية الذي لطالما وظفته الجماعات الإرهابية ومن بينها تنظيم "داعش"، باستخدام الأساليب الإلكترونية لتجنيد عملاء وتوجيه هجمات بعيدة تستهدف بث الذعر في الغرب.



وقالت الصحيفة الأمريكية إن وكالات المخابرات الأمريكية حذرت في فبراير الماضي من أن روسيا كانت على الأرجح تبحث عن طرق "لتخريب المواقع اللوجيستية على أراضي الناتو مع إنكار معقول"، وفقاً لوثيقة مخابراتية سرية حصلت عليها "واشنطن بوست".



وللقضية أيضاً حساسيات سياسية بالنسبة إلى وارسو، حيث لم يعترف المسئولون صراحة بأن 12 لاجئاً أوكرانياً بين المحتجزين بعد كشف المخطط الروسي ، وذلك حرصاً على تجنب رد الفعل السلبي الذي قصدته روسيا على الأرجح.



وخلال لقاءات مع "واشنطن بوست"، أكد مسئولون أنه في حين أن معظم المشتبه فيهم الأوكرانيين كانوا من المقاطعات الشرقية التي عادة ما تكون متوائمة مع موسكو، يبدو أن حافزهم كان المال وليس الأيديولوجيا.



ورأت "واشنطن بوست" أن تلك القضية كانت ضربة مدمرة أخرى لأجهزة التجسس الروسية، التي كانت منتشرة في أحد الأوقات عبر أوروبا لكنها تأثرت بعمليات الطرد والاعتقالات.



وشكل المخطط في بولندا محاولة لعكس هذا الاتجاه، حيث جمعت روسيا فريقاً من الهواة، بما في ذلك عن طريق استخدام منشورات باللغة الروسية عبر القنوات على منصة "تليجرام" في بولندا التي يتردد عليها اللاجئون الأوكرانيون، بحسب مسئولون بولنديون، أكد نظرائهم بالمخابرات الأمريكية روايتهم.



وبحسب الصحيفة، فإنه حال نجح هذا المخطط، لكان قد أدى إلى إبطاء شحنات تسليم الأسلحة وأجج الاستياء تجاه 1.5 مليون أوكراني فروا إلى بولندا منذ بداية الحرب.