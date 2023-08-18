سانت كاترين تنتظر أمطارا رعدية خلال الساعات المقبلة بعد تعرضها لظاهرة البرق

أنار البرق سماء مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الجمعة، وأعلنت الوحدة المحلية للمدينة حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار رعدية على المدينة غدًا السبت.

وقال صالح عواد، من مدينة سانت كاترين، إنه تم رصد ظاهرة البرق تنير سماء المدينة، ما يبشر باحتمال سقوط أمطار خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن البرق ظهر بكثرة بعيدًا عن المدينة فوق الوديان الجبلية التابعة للمدينة.

وأكد "صالح"، أن تعرض المدينة للأمطار خلال الصيف يعد ظاهرة فريدة، ولكنها ساهمت بدرجة كبيرة في تنشيط السياحة بالمدينة، إضافة إلى أنها أنعشت الحياة النباتية داخل الوديان، خاصة النباتات الطبيعية "الطبية والعطرية".

وأشار إلى أن تعرض المدينة خلال الأيام الماضية لتساقط أمطار وصلت إلى حد السيول على مدار ثلاث أيام متتالية ساعد على تخزين كميات كبيرة من المياه التي يستخدمها أهالي المدينة في أغراض الزراعة والشرب، وساعد أيضًا في زيادة المخزون الجوفي للمياه بالمدينة، موضحًا أن سكان المدينة يعتبرون الأمطار والسيول مصدر خير ونماء.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، توقعت تساقط أمطار تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق جنوب سيناء بمدن "دهب، طابا، سانت كاترين"، وقد تكون رعدية تصل لحد السيول بمنطقة سانت كاترين لطبيعتها الجبلية.