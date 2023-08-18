استطلاع: زيادة حادة في عدد الأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع في بريطانيا

يعيش أكثر من 120 ألف طفل في المملكة المتحدة في ظل ظروف فقر مدقع، بحسب استطلاع أجرته منظمة خيرية، وكشف تفاقم الأوضاع منذ العام الماضي.

ووصفت منظمة "باتل يو كيه"، التي تعمل مع الأطفال والشباب الذين يعانون من أزمات، الزيادة في مستويات الفقر المدقع بأنها "قاسية ومقلقة".

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، وجد الاستطلاع، الذي شمل 1240 من المهنيين، أن نحو 60 % من الأطفال الذين يعملون معهم يعيشون في فقر مدقع بارتفاع من نسبة 45 % التي جرى تسجيلها العام السابق و36 % في 2021.

وقالت المنظمة التي نشرت تقريرها السنوي عن حالة الفقر بين الأطفال اليوم الجمعة: "وبالتالي، تشمل الأسر التي يعمل معها موظفونا ما يقرب من 122 ألف طفل يعيشون في فقر مدقع".

ووصفت المنظمة الخيرية مصطلح الفقر المدقع بأنه يصف أدنى معايير العيش التي يمكن أن يختبرها أي بالغ أو طفل أو يافع، مضيفة أن "الواقع الفعلي متدهور وغير مستقر".

وتعرف مؤسسة "جوزيف رونتري" المعنية بالتغير الاجتماعي، الفقر المدقع بأنه افتقار الإنسان للضروريات المطلوبة للغذاء والحصول على الدفء والنظافة.