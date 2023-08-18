تقرير لمجلس العموم: لابد أن يتأقلم الجيش البريطاني بشكل عاجل مع ارتفاع حرارة العالم

ذكر تقرير لمجلس العموم البريطاني أنه يتعين على أفراد ومعدات الجيش البريطاني التأقلم بشكل عاجل مع الارتفاع السريع في درجات حرارة العالم.

وتعرضت بريطانيا العام الماضي لدرجات حرارة تجاوزت أربعين درجة مئوية، وذلك للمرة الأولى على الاطلاق حسب درجات الحرارة المسجلة، مما تسبب في حرائق غابات في مختلف أنحاء العاصمة لندن، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر التقرير أنه من المتوقع بحلول 2050 أن يعيش قرابة 3ر3 مليون بريطاني في مناطق عالية المخاطر مقابل 8ر1 مليون في الوقت الحالي.

ونقلت بلومبرج عن توبياس إيلوود النائب البرلماني وعضو لجنة الدفاع التي أعدت التقرير قوله: "في السنوات الأخيرة، تدخل الجيش في حالات الطوارئ الوطنية، من الفيضانات مرورا بجائحة كوفيد إلى الإضرابات"، مضيفا أنه "لا يمكننا أن نتوقع من أفراد الجيش أن يكونوا أول من يستجيب في الوقت الذي يتعاملون فيه مع أزمة بيئية".

ووجد التقرير أن عربات الجيش على سبيل المثال مجهزة للعمل في درجات حرارة تبلغ 45 درجة مئوية في حين أنها اضطرت للعمل في العراق وأفعانستان في ظل درجات حرارة تجاوزت خمسين درجة مئوية، كما أن السفن الحربية، التي تعتمد في تبريدها في المعتاد على مياه البحار، قد تراجعت كفاءة محركاتها بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات.

وأضاف التقرير أنه يتعين على الجيش البريطاني أن "يبذل المزيد" من أجل خفض بصمته الكربونية وتعزيز قدرته للوصول إلى هدف صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، مشيرا إلى أن ضرورة أن يركز الجيش على تطبيق تقنيات ذات انبعاثات كربونية أقل في القواعد والبنية التحتية العسكرية القائمة.