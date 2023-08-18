حدوث أكثر من 130 تسريبا للصرف الصحي في مباني الحكومة البريطانية العام الماضي

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) بأن أغلبية الـ138 تسريبا وقعت في مباني تابعة لوزارة الدفاع، ووقع 102 تسريبا منها في مواقع تشمل قاعدة كولدروز التابعة للبحرية الملكية في كورنوال ووحدة هينلو التابعة لسلاح الجو الملكي في بيدفوردشير.وأشار الحزب الديمقراطي الليبرالي، الذي حصل على المعلومات من خلال أسئلة كتابية موجهة للوزراء، إلى أن الموظفين الحكوميين يعانون من مأساة في الصرف الصحي مماثلة لتلك التي يواجهها السباحون في مياه البحر عبر البلاد.وقال رئيس كتلة الحزب الليبرالي الديمقراطي في البرلمان ويندي تشامبرلين: "لطالما عُرفت منطقة ويستمنستر (الحكومية) بتسريباتها الكثيرة، ولكن أحدث انكشاف لتسريبات الصرف الصحي يعتبر قراءة غير جيدة.. إنها تذكرة أخرى لمدى فشل الحكومة في التصدي لضخ مياه الصرف الصحي إلى أنهارنا وبحيراتنا وسواحلنا".وإلى جانب التسريبات البالغة 102 في مقر وزارة الدفاع، سجلت وزارة العمل والمعاشات 25 تسريبا صغيرا في مقرها، وهي ما قال الوزراء إنها "متصلة بشكل عام بمراحيض الأفراد والمواسير المسدودة".