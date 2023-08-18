سجن امرأة لمدة 22 عاما لإرسالها مظروفا يحتوي على الريسين إلى ترامب

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قضت محمة أمريكية بسجن امرأة لما يقرب من 22 عاما لإرسالها مظروفا يحتوي على مادة الريسين السامة إلى الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس أن المرأة، التي لم يكشف عن هويتها، ستبقى تحت الإشراف القضائي حتى بعد الإفراج عنها.

واعترفت المرأة /55 عاما/ والتي تحمل الجنسيتين الكندية والفرنسية، بتصنيع مادة الريسين في منزلها في كيبيك في سبتمبر 2020.

وأرسلت بعد ذلك رسائل تحتوي على المادة السامة إلى البيت الأبيض والمسؤولين عن إنفاذ القانون في ولاية تكساس الأمريكية.

ووفقا لوزارة العدل، فقد قضت المرأة عدة أسابيع رهن الاحتجاز في تكساس عام 2019 وألقت باللوم على مسؤولي إنفاذ القانون.

كما وجهت انتقادات لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي رسالتها إلى الرئيس آنذاك، طلبت منه سحب ترشيحه لانتخابات 2020 الرئاسية. واعترض جهاز الخدمة السرية المظروف الموجه لترامب.

ويأتي حكم السجن كجزء من اتفاق مع الادعاء الذي صادقت عليه المحكمة الآن.

كما تم إرسال رسائل مليئة بالريسين شديد السمية إلى الرئيس الأسبق باراك أوباما وعمدة نيويورك آنذاك مايكل بلومبرج في عام 2013.

ويمكن أن يكون الريسين قاتلا حتى ولو بكميات صغيرة.