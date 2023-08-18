صحة مطروح: خروج جميع مصابي حادث انقلاب أتوبيس سياحي عدا 4 تحت الملاحظة

قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن جميع المصابين بحادث انقلاب أتوبيس سياحي من أعلى كوبري فوكه بالكيلو 35، والذين وصل عددهم إلى 51 مصابا، خرجوا من المستشفى عدا 4 حالات تحت الملاحظة والمتابعة، ولم ينتج عن الحادث أية حالة وفاة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن مستشفى مرسى مطروح العام استقبلت 34 مصابا، بينهم 16 سيدة و4 أطفال ورضيع، نتيجة انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 35، مشيرا إلى أن أغلب الإصابات بسيطة ومتوسطة ككدمات وسحجات وجروح قطعية متفرقة بالجسم.

ولفت إلى خروج 30 مصابا من المستشفى نتيجة تحسن الحالة الصحية لهم بعد تقديم كل الإسعافات والخدمات الطبية لهم، فيما تم حجز 4 حالات بقسم الجراحة بالمستشفى تحت الملاحظة وحالتهم مستقرة.

واستقبلت مستشفى رأس الحكمة المركزى 17 مصابا نتيجة الحادث وتم خروج جميع المصابين من المستشفى نتيجة تحسن الحالة الصحية لهم بعد تقديم جميع الإسعافات والخدمات الطبية لهم، ليصبح إجمالي مصابي الحادث 51 مصابا، وإجمالي حالات الخروج لتحسن الحالة بعد تقديم الرعاية الطبية 47 حالة.